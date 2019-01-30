، "الشرعية" تتلف 7000 لغم وعبوة ناسفة استهدف بها الحوثي المدنيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعضها انتزع من مواقع في مديريتي كتاف والبقع

أتلفت الفرق الهندسية بالجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، كميات كبيرة من الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من المناطق في جبهتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة العقيد سيف السلفي، بأن الفرق الهندسية انتزعت نحو 7000 لغم أرضي وعبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعتها الميليشيا قبل فرارها من مواقع في مديريتي كتاف والبقع، والمثلث الرابط بين محافظتي صعدة والجوف، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

ولفت "السلفي" إلى أن المليشيا تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين.

وكانت الفرق الهندسة التابعة للجيش الوطني قد انتزعت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال الفترة الماضية.