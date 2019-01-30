، بناء على توصية فنية.. بيتزي قريب من تجديد عقده مع اتحاد القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية أن الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، بات قريبًا من التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يقود بموجبه الأخضر لفترة جديدة.

وذكرت المصادر أن اتحاد القدم سيدخل خلال الأيام القليلة القادمة في مفاوضات مع الأرجنتيني بيتزي لتجديد عقده، لكن بقيمة مالية أقل من قيمة العقد الأول، وذلك بعد توصية فنية، فضلت استمراره في قيادة المنتخب في الفترة القادمة، وذلك عقب التقرير الإيجابي الذي أعده الجهاز الإشرافي على المنتخب الذي شارك في نهائيات كأس آسيا الحالية المقامة بالإمارات.

وقالت المصادر إن نائب الرئيس لؤي السبيعي الذي يقود الجهاز الإشرافي أجرى مناقشات بهذا الشأن مع مساعد المدرب عمر باخشوين، وكذلك مدير المنتخب حسين الصادق، وأن هناك قناعة ترسخت لدى الجهاز الإشرافي المكلف بإعداد التقرير بشأن المدرب، تؤيد منحه وقتًا أكبر من أجل المساعدة على تطوير المنافسات المحلية السعودية من خلال المشاركة في وضع الخطط التي يمكن أن تؤثر إيجابيًّا على الكرة السعودية، وتعالج كثيرًا من المشكلات الحالية التي تمر بها، سواء من الناحية الفنية أو حتى الإدارية.