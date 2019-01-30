، جريمة بربرية.. الحوثيون يقتلون طفلاً ويصيبون طالبة داخل مدرسة بتعز ،

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قتل طفل وأصيبت طفلة، اليوم (الأربعاء)؛ في قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدرسة في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز، في جريمة بربرية جديدة تضاف إلى السجل الوحشي للمتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا المتمركزة في مديرية خدير قصفت منزلاً يستخدمه أهالي قرية القرافة كمدرسة مؤقتة لطلاب القرية.
وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل الطالب أحمد عبدالغفور الحميدي (13 عاماً)، وإصابة طالبة بجروح بليغة.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف السكان المدنيين في محافظة تعز بقذائف الهاون ورصاص قناصاتها بشكل مستمر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مما يتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
جريمة بربرية.. الحوثيون يقتلون طفلاً ويصيبون طالبة داخل مدرسة بتعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
قتل طفل وأصيبت طفلة، اليوم (الأربعاء)؛ في قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدرسة في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز، في جريمة بربرية جديدة تضاف إلى السجل الوحشي للمتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا المتمركزة في مديرية خدير قصفت منزلاً يستخدمه أهالي قرية القرافة كمدرسة مؤقتة لطلاب القرية.
وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل الطالب أحمد عبدالغفور الحميدي (13 عاماً)، وإصابة طالبة بجروح بليغة.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف السكان المدنيين في محافظة تعز بقذائف الهاون ورصاص قناصاتها بشكل مستمر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مما يتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:59 PM
الميليشيا تواصل استهداف السكان المدنيين
قتل طفل وأصيبت طفلة، اليوم (الأربعاء)؛ في قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدرسة في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز، في جريمة بربرية جديدة تضاف إلى السجل الوحشي للمتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الميليشيا المتمركزة في مديرية خدير قصفت منزلاً يستخدمه أهالي قرية القرافة كمدرسة مؤقتة لطلاب القرية.
وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل الطالب أحمد عبدالغفور الحميدي (13 عاماً)، وإصابة طالبة بجروح بليغة.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استهداف السكان المدنيين في محافظة تعز بقذائف الهاون ورصاص قناصاتها بشكل مستمر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مما يتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
، جريمة بربرية.. الحوثيون يقتلون طفلاً ويصيبون طالبة داخل مدرسة بتعز ،
المصدر : الخليج 365
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