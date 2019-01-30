، "محمد بن راشد" يزور جناح "سليمان الحبيب" في معرض الصحة العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي؛ الجناح الخاص بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 arab health، والمقام بالمركز العالمي التجاري للمؤتمرات في دبي في دورته الرابعة والأربعين، والذي يعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان في استقبال الشيخ آل مكتوم: رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان الحبيب، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال هشام الحبيب.

وثمن الدكتور الحبيب الزيارة وقال: "لا شك أنها تعكس حرص القيادة على دعم وتشجيع مثل تلك الملتقيات الصحية، والتي تعد منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات ذات الصلة".

وأشار إلى أن مشاركة المجموعة الدورية في المعرض تأتي لتعزيز التواصل مع كبرىات الكيانات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، ولاسيما شركات التقنيات والابتكارات الطبية، التي تعد وسليتنا لنكون الأفضل من خلال عقد شراكات إستراتيجية معها على هامش ذلك الملتقى.

وقال الدكتور الحبيب: إن المجموعة تتطلّع إلى صناعة تجربة ريادية للمستشفيات الرقمية، وذلك عبر تطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في مجال الرعاية الصحية، والتي تؤهلها لتصبح إحدى أهم المؤسسات الصحية الرائدة في الخدمات الطبية الرقمية والتطبيقات الذكية؛ من أجل تقديم رعاية صحية تشخيصية وعلاجية عالية الدقة. بالإضافة إلى إتاحة كافة الخدمات أمام المريض عبر القنوات الرقمية الإلكترونية في أي وقت، وبأي مكان، وبجودة عالية.

وأضاف الدكتور الحبيب أن المجموعة تركز في مشاريعها الحالية والمستقبلية على أن تكون متماشية مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن لديها مشاريع حديثة في كلٍّ من: مدينة الخبر، والرياض، وجدة، وستقدم من خلالها خدمات صحية متكاملة ذات جودة متميزة وفقاً لأعلى المعايير الصحية العالمية.