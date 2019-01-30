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حقق منتخب الحرس الوطني للرماية؛ المراكز الأولى أثناء مشاركته ببطولة الاتحاد السعودي للرماية، المقامة على ميادين مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، وتستمر منافستها لمدة عشرة أيام.
ففي سلاح ضغط الهواء بندقية ومسدس، حصد ممثلو الحرس: العريف نايف سيف السهلي على المركز الأول، والجندي عماد هلال العضلي، المركز الثاني.
وفي منافسات بطولة البندقية الهوائية وقوفًا، فئة المبتدئين مسافة 10م، حصد الجندي أول مدعج سعود السهلي المركز الأول، وحلّ زميله وكيل الرقيب محمد خالد العويد ثانيًا، وعلى المركز الثالث الجندي أول فهد ناصر العجمي.
شاهد.. رماة الحرس الوطني يحققون المراكز الأولى في بطولة الاتحاد السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
حقق منتخب الحرس الوطني للرماية؛ المراكز الأولى أثناء مشاركته ببطولة الاتحاد السعودي للرماية، المقامة على ميادين مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، وتستمر منافستها لمدة عشرة أيام.
ففي سلاح ضغط الهواء بندقية ومسدس، حصد ممثلو الحرس: العريف نايف سيف السهلي على المركز الأول، والجندي عماد هلال العضلي، المركز الثاني.
وفي منافسات بطولة البندقية الهوائية وقوفًا، فئة المبتدئين مسافة 10م، حصد الجندي أول مدعج سعود السهلي المركز الأول، وحلّ زميله وكيل الرقيب محمد خالد العويد ثانيًا، وعلى المركز الثالث الجندي أول فهد ناصر العجمي.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:49 PM
المقامة على ميادين مدينة تدريب الأمن العام بالرياض
حقق منتخب الحرس الوطني للرماية؛ المراكز الأولى أثناء مشاركته ببطولة الاتحاد السعودي للرماية، المقامة على ميادين مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، وتستمر منافستها لمدة عشرة أيام.
ففي سلاح ضغط الهواء بندقية ومسدس، حصد ممثلو الحرس: العريف نايف سيف السهلي على المركز الأول، والجندي عماد هلال العضلي، المركز الثاني.
وفي منافسات بطولة البندقية الهوائية وقوفًا، فئة المبتدئين مسافة 10م، حصد الجندي أول مدعج سعود السهلي المركز الأول، وحلّ زميله وكيل الرقيب محمد خالد العويد ثانيًا، وعلى المركز الثالث الجندي أول فهد ناصر العجمي.
، شاهد.. رماة الحرس الوطني يحققون المراكز الأولى في بطولة الاتحاد السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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