، الإعلام الأردني يحتفي بإجراءات إصدار تأشيرات العمرة خلال الإجازة ،

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احتفى الإعلام الأردني بالتعاون الكبير من قبل السفارة السعودية والقنصلية هناك نظير التعاون في التسهيل بإجراءات تأشيرات العمرة للمواطنين الأردنيين وكذلك المقيمون من الفلسطينيين والعراقيين خلال الإجازة المدرسية للدولة.
وتقدمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الممثلة لشركات الحج والعمرة في الأردن بالشكر والتقدير والعرفان إلى سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل آل سعود والقسم القنصلي في السفارة السعودية على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة خلال فترة العطلة المدرسية والتي يسافر فيها الكثير من العائلات الأردنية لتأدية مناسك العمرة، وكذلك القسم القنصلي في السفارة الذي قام أيضاً بإصدار تأشيرات العمرة للأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.
وأضافت الجمعية أنه من خلال اطلاعها على الجهود الكبيرة المبذولة في سرعة إنجاز هذا العدد الكبير من التأشيرات خلال فترة قصيرة، كان لابد أن نتقدم بالشكر والتقدير ونقول لهم إن خدمة ضيوف الرحمن شعار تحقق قولاً وفعلاً وهذا ما عهدناه دائماً من خلال العلاقة المتميزة بين السفارة السعودية وجمعية وكلاء السياحة والسفر.
الإعلام الأردني يحتفي بإجراءات إصدار تأشيرات العمرة خلال الإجازةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
احتفى الإعلام الأردني بالتعاون الكبير من قبل السفارة السعودية والقنصلية هناك نظير التعاون في التسهيل بإجراءات تأشيرات العمرة للمواطنين الأردنيين وكذلك المقيمون من الفلسطينيين والعراقيين خلال الإجازة المدرسية للدولة.
وتقدمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الممثلة لشركات الحج والعمرة في الأردن بالشكر والتقدير والعرفان إلى سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل آل سعود والقسم القنصلي في السفارة السعودية على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة خلال فترة العطلة المدرسية والتي يسافر فيها الكثير من العائلات الأردنية لتأدية مناسك العمرة، وكذلك القسم القنصلي في السفارة الذي قام أيضاً بإصدار تأشيرات العمرة للأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.
وأضافت الجمعية أنه من خلال اطلاعها على الجهود الكبيرة المبذولة في سرعة إنجاز هذا العدد الكبير من التأشيرات خلال فترة قصيرة، كان لابد أن نتقدم بالشكر والتقدير ونقول لهم إن خدمة ضيوف الرحمن شعار تحقق قولاً وفعلاً وهذا ما عهدناه دائماً من خلال العلاقة المتميزة بين السفارة السعودية وجمعية وكلاء السياحة والسفر.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:47 PM
وجه شكره للسفير والقسم القنصلي
احتفى الإعلام الأردني بالتعاون الكبير من قبل السفارة السعودية والقنصلية هناك نظير التعاون في التسهيل بإجراءات تأشيرات العمرة للمواطنين الأردنيين وكذلك المقيمون من الفلسطينيين والعراقيين خلال الإجازة المدرسية للدولة.
وتقدمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الممثلة لشركات الحج والعمرة في الأردن بالشكر والتقدير والعرفان إلى سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل آل سعود والقسم القنصلي في السفارة السعودية على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة خلال فترة العطلة المدرسية والتي يسافر فيها الكثير من العائلات الأردنية لتأدية مناسك العمرة، وكذلك القسم القنصلي في السفارة الذي قام أيضاً بإصدار تأشيرات العمرة للأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.
وأضافت الجمعية أنه من خلال اطلاعها على الجهود الكبيرة المبذولة في سرعة إنجاز هذا العدد الكبير من التأشيرات خلال فترة قصيرة، كان لابد أن نتقدم بالشكر والتقدير ونقول لهم إن خدمة ضيوف الرحمن شعار تحقق قولاً وفعلاً وهذا ما عهدناه دائماً من خلال العلاقة المتميزة بين السفارة السعودية وجمعية وكلاء السياحة والسفر.
، الإعلام الأردني يحتفي بإجراءات إصدار تأشيرات العمرة خلال الإجازة ،
المصدر : الخليج 365
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