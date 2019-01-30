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من وضع الاستعداد يبدأ زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالتحليق في السماء عبر محاكاة لحركة جناحي الصقر من خلال شاشة تقدم له تجربة افتراضية لطيران الصقر، وكيفية تشكل حركة الجناحين، بحسب حركة اليدين التي يقوم بها الزائر خلال التجربة.
وقدم نادي الصقور التجربة الافتراضية من خلال "تقنية التفاعل"، والتي تقدم للمرة الأولى في المملكة عبر ثلاث شاشات موزعة في أحد أركان معرض "شلايل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
ويعد ذلك المهرجان حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد ٣ فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفراداً وعائلات.
زوار "مهرجان الملك عبدالعزيز" يحاكون بأيديهم تحليق أجنحة "الصقور"محمد حضاض الخليج 365 2019-01-30
من وضع الاستعداد يبدأ زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالتحليق في السماء عبر محاكاة لحركة جناحي الصقر من خلال شاشة تقدم له تجربة افتراضية لطيران الصقر، وكيفية تشكل حركة الجناحين، بحسب حركة اليدين التي يقوم بها الزائر خلال التجربة.
وقدم نادي الصقور التجربة الافتراضية من خلال "تقنية التفاعل"، والتي تقدم للمرة الأولى في المملكة عبر ثلاث شاشات موزعة في أحد أركان معرض "شلايل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
ويعد ذلك المهرجان حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد ٣ فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفراداً وعائلات.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:47 PM
قدم "النادي" تجربة افتراضية من خلال "تقنية التفاعل"
من وضع الاستعداد يبدأ زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالتحليق في السماء عبر محاكاة لحركة جناحي الصقر من خلال شاشة تقدم له تجربة افتراضية لطيران الصقر، وكيفية تشكل حركة الجناحين، بحسب حركة اليدين التي يقوم بها الزائر خلال التجربة.
وقدم نادي الصقور التجربة الافتراضية من خلال "تقنية التفاعل"، والتي تقدم للمرة الأولى في المملكة عبر ثلاث شاشات موزعة في أحد أركان معرض "شلايل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
ويعد ذلك المهرجان حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد ٣ فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفراداً وعائلات.
، زوار "مهرجان الملك عبدالعزيز" يحاكون بأيديهم تحليق أجنحة "الصقور" ،
المصدر : الخليج 365
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