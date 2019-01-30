، زوار "مهرجان الملك عبدالعزيز" يحاكون بأيديهم تحليق أجنحة "الصقور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم "النادي" تجربة افتراضية من خلال "تقنية التفاعل"

من وضع الاستعداد يبدأ زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالتحليق في السماء عبر محاكاة لحركة جناحي الصقر من خلال شاشة تقدم له تجربة افتراضية لطيران الصقر، وكيفية تشكل حركة الجناحين، بحسب حركة اليدين التي يقوم بها الزائر خلال التجربة.

وقدم نادي الصقور التجربة الافتراضية من خلال "تقنية التفاعل"، والتي تقدم للمرة الأولى في المملكة عبر ثلاث شاشات موزعة في أحد أركان معرض "شلايل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

ويعد ذلك المهرجان حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد ٣ فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفراداً وعائلات.