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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، والشيخ زيد بن محمد آل ونيح، مساعداً للمدير العام للفرع بالمنطقة.
يأتي القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة بأفرع الوزارة؛ للرقي بالعمل الإداري، وخدمة للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمتها العناية ببيوت الله تعالى ومنسوبيها.
ومن منطلق مواكبة الوزارة لتطلعات القيادة الرشيدة، في ضوء رؤية المملكة الطموحة الواعدة 2030.
"المشيقح" مديراً لفرع "الإسلامية" بالرياض و"آل ونيح" مساعداً لهعبدالله العنزي الخليج 365 2019-01-30
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، والشيخ زيد بن محمد آل ونيح، مساعداً للمدير العام للفرع بالمنطقة.
يأتي القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة بأفرع الوزارة؛ للرقي بالعمل الإداري، وخدمة للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمتها العناية ببيوت الله تعالى ومنسوبيها.
ومن منطلق مواكبة الوزارة لتطلعات القيادة الرشيدة، في ضوء رؤية المملكة الطموحة الواعدة 2030.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:29 PM
بقرار من الوزير "آل الشيخ"
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، والشيخ زيد بن محمد آل ونيح، مساعداً للمدير العام للفرع بالمنطقة.
يأتي القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة بأفرع الوزارة؛ للرقي بالعمل الإداري، وخدمة للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمتها العناية ببيوت الله تعالى ومنسوبيها.
ومن منطلق مواكبة الوزارة لتطلعات القيادة الرشيدة، في ضوء رؤية المملكة الطموحة الواعدة 2030.
، "المشيقح" مديراً لفرع "الإسلامية" بالرياض و"آل ونيح" مساعداً له ،
المصدر : الخليج 365
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