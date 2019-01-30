، "تحالف دعم الشرعية": الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض ويدمّر طائرة دون طيار معادية ،

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.
وذكر العقيد "المالكي" أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.
واختتم العقيد "المالكي" تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
"تحالف دعم الشرعية": الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض ويدمّر طائرة دون طيار معاديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-30
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.
وذكر العقيد "المالكي" أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.
واختتم العقيد "المالكي" تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
07:25 PM
تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.
وذكر العقيد "المالكي" أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.
واختتم العقيد "المالكي" تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، "تحالف دعم الشرعية": الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض ويدمّر طائرة دون طيار معادية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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