، انطلاق حملة "خباش- بلا – مخلفات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للارتقاء بمستوى النظافة العامة

انطلقت، اليوم، حملة "خباش – بلا – مخلفات"، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، بحضور محافظ خباش طلال بن درزي العردان، ورئيس البلدية يوسف حسن آل هتيلة.

وأوضح "آل هتيلة" أن الحملة بدأت من شرق المحافظة، وبمعدات البلدية، وبتعاون من بعض مقاوليها.

وأضاف أن البلدية تسعى للارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على الرمي العشوائي للأنقاض والمخلفات، والتخلص منها بالطرق السلمية، بما يسهم بالحفاظ على نظافة المحافظة.

وأكد أهمية تعاون الجميع للمحافظة على النظافة العامة، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع؛ للحفاظ على صحة الإنسان والمكان.