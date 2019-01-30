، "مورينيو" و"زيدان" على رادار منتخب إيران ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دخل البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زينالدين زيدان والألماني يورجن كلينسمان، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء "أسنا" الإيرانية، عن مصدر فيقسم الاتصالات بوزارة الرياضة الإيرانية، قوله: إن مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الإيراني من كأس آسيا عبر الهزيمةعلى يد اليابان بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.
ولم يؤكد كيروش بصراحة، رحيله عن تدريب المنتخب الإيراني الذي يتولى مسؤوليته منذ 2011، ولكن مستقبل المدرب البرتغالي سيكون بالتأكيد مع فريق آخر.
وتهرب كيروش من الرد على سؤال بشأن وجهته المقبلة، ولكن المتوقع بشدة أن يتولى المدربالبرتغالي مسؤولية المنتخب الكولومبي في الفترة المقبلة.
"مورينيو" و"زيدان" على رادار منتخب إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
دخل البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زينالدين زيدان والألماني يورجن كلينسمان، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء "أسنا" الإيرانية، عن مصدر فيقسم الاتصالات بوزارة الرياضة الإيرانية، قوله: إن مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الإيراني من كأس آسيا عبر الهزيمةعلى يد اليابان بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.
ولم يؤكد كيروش بصراحة، رحيله عن تدريب المنتخب الإيراني الذي يتولى مسؤوليته منذ 2011، ولكن مستقبل المدرب البرتغالي سيكون بالتأكيد مع فريق آخر.
وتهرب كيروش من الرد على سؤال بشأن وجهته المقبلة، ولكن المتوقع بشدة أن يتولى المدربالبرتغالي مسؤولية المنتخب الكولومبي في الفترة المقبلة.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
06:58 PM
دخل البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زينالدين زيدان والألماني يورجن كلينسمان، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء "أسنا" الإيرانية، عن مصدر فيقسم الاتصالات بوزارة الرياضة الإيرانية، قوله: إن مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الإيراني من كأس آسيا عبر الهزيمةعلى يد اليابان بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.
ولم يؤكد كيروش بصراحة، رحيله عن تدريب المنتخب الإيراني الذي يتولى مسؤوليته منذ 2011، ولكن مستقبل المدرب البرتغالي سيكون بالتأكيد مع فريق آخر.
وتهرب كيروش من الرد على سؤال بشأن وجهته المقبلة، ولكن المتوقع بشدة أن يتولى المدربالبرتغالي مسؤولية المنتخب الكولومبي في الفترة المقبلة.
، "مورينيو" و"زيدان" على رادار منتخب إيران ،
المصدر : الخليج 365
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