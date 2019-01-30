محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد أثار استهجان رواد مواقع التواصل وطالبوا بتشديد الرقابة تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن. وقد أثار هذا الأمر استغراب متناقلي الفيديو الذين طالبوا بالتشديد على سائقي الباصات ومنعهم من الإقدام على مثل ذلك التصرف قبل وقوع كارثة؛ لان ترك أبواب الحافلات مفتوحة بتلك الطريقة يعرض الطالبات لخطر السقوط بسبب وقوفهن على الأبواب شاهد... حافلة نقل طالبات تسير بسرعة بباب مفتوح حسن العيسي الخليج 365 2019-01-30 تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن. وقد أثار هذا الأمر استغراب متناقلي الفيديو الذين طالبوا بالتشديد على سائقي الباصات ومنعهم من الإقدام على مثل ذلك التصرف قبل وقوع كارثة؛ لان ترك أبواب الحافلات مفتوحة بتلك الطريقة يعرض الطالبات لخطر السقوط بسبب وقوفهن على الأبواب 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 07:00 PM في مشهد أثار استهجان رواد مواقع التواصل وطالبوا بتشديد الرقابة في مشهد أثار استهجان رواد مواقع التواصل وطالبوا بتشديد الرقابة تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن. وقد أثار هذا الأمر استغراب متناقلي الفيديو الذين طالبوا بالتشديد على سائقي الباصات ومنعهم من الإقدام على مثل ذلك التصرف قبل وقوع كارثة؛ لان ترك أبواب الحافلات مفتوحة بتلك الطريقة يعرض الطالبات لخطر السقوط بسبب وقوفهن على الأبواب ، شاهد... حافلة نقل طالبات تسير بسرعة بباب مفتوح ،

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