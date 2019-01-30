، "تكتلات العقارية" تحصد مبيعات بأكثر من 40% من أراضي "مخطط المنطقة الثانية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - موقعه الاستراتيجي ومزاياه جعلت منه حدثاً بارزاً

وسط إقبال كثيف وحضور لافت، افتتحت "تكتلات العقارية" مبيعات مخطط المنطقة الثانية، يوم أمس الثلاثاء، وسط حضور كبير من الراغبين في الشراء، فيما صرح الرئيس التنفيذي عبدالمحسن الناصر، بأن مبيعات المخطط تجاوزت حاجز الـ40% من إجمالي مساحة المخطط خلال أربع ساعات على انطلاق البيع بمخطط المنطقة الثانية في المدينة الذكية بشمال الرياض، والذي يقع بين طريقي أنس بن مالك وأبو بكر الصديق وجنوب طريق الملك سلمان.

وأكد الرئيس التنفيذي أن ذلك المؤشر دليل على الوعي العقاري لدى الراغبين في السكن والاستثمار بمزايا الفرص العقارية المطروحة في السوق السعودي، وهو ما أثبته مخطط المنطقة الثانية؛ كونه فرصة عقارية استثنائية على جميع الأصعدة.

وأكد "الناصر" أن المبيعات لا تزال في أوج ارتفاعها ومستمرة في مقر المبيعات بالمخطط الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي كأحد المناطق الخمس المكونة للمدينة الذكية الممتدة بين طريق الملك سلمان شمالاً وطريق التخصصي جنوباً، ومن الغرب على امتداد طريق أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- أحد أهم الشرايين الحيوية لمدينة الرياض، والمتقاطع مع الشريان الحيوي والمهم طريق أنس بن مالك رضي الله عنه.

ويتضمّن مخطط المنطقة الثانية من المدينة الذكية 470 قطعة سكنية متنوعة المساحات والإطلالات ومساحات تجارية بمزايا استثمارية خاصة، إضافة إلى اشتمال المخطط على المرافق المتنوعة من مساجد ومرافق تعليمية وحديقة كبيرة ومركزين تجاريين.

ويشكّل بموقعه الفريد جوهرةً بارزة في الأحياء السكنية المأهولة والراقية، وعلى طرق رئيسية لها قيمتها التجارية والاقتصادية والحيوية، حيث تشكل حلقة وصل بين المخطط والجامعات مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي يبعد عنها 4.9 كيلومترات، ويبعد عن بوابة مطار الملك خالد 10 كيلومترات، وعن مول السعودية كيلومترين اثنين، ويبعد عن مجمع الدوائر الحكومية كيلومترين اثنين، فضلاً عن قربه من الأحياء الراقية والمجمعات التجارية والخدمية، حيث يقع إلى جوار المخطط مول السعودية؛ مما يعتبر إضافة قيمة ونوعية لما يضمه من تنوع في الأنشطة الترفيهية والخدمية المتنوعة.

تنوع المساحات وتوفر المرافق الخدمية

وكشف الرئيس التنفيذي أن "تكتلات العقارية" توجه الدعوة لراغبي السكن الخاص ولراغبي الاستثمار في النشاط التجاري وللشركات العقارية ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين لانتهاز الفرص العقارية التي يضمها مخطط المنطقة الثانية، والذي يضم نحو 500 قطعة سكنية وتجارية تتراوح مساحة القطع السكنية ما بين 450 إلى 900 متر مربع، و25 بلوك سكنياً، وسبعة بولكات تجارية تضم 38 قطعة تجارية ومركزين تجاريين.

وأوضح "الناصر" أن المخطط به عدد من المرافق التعليمية والخدمية وحديقة عامة لتكون متنفساً طبيعياً للمنطقة، بالإضافة إلى أربعة مساجد.

بنى تحتية متطورة ومتكاملة

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المخطط مكتمل البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء وإنارة وتصريف سيول، والتي جرى تنفيذها بواسطة أفضل الشركات المتخصصة وبأجود المعايير الإنشائية، لاسيما الطرق الداخلية؛ لتكون منطقة نموذجية لنمط حياة عصري ومتميز، مشيراً إلى أن الخدمات الأساسية تحيط بالمخطط الذي يلبي رغبات مختلفة من طموحات الراغبين في الشراء الذين بدأوا في الاستفسار عن آلية التمليك والتواصل من أجل طلب الشراء.