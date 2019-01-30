، "الفايز" يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة تدشين مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتفعيل دور المجتمع في المشاركة المجتمعية وخدمة الأيتام

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ عقدت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس إدارتها عبدالله بن داود الفايز، بمشاركة ممثل أيتام البلد الحرام أسيد النجار، والسفير الرسمي للمبادرة الشاعر زياد بن نحيت، بقاعة الاجتماعات بفندق فور بوينتس بمكة المكرمة، وذلك بمناسبة تدشين مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين".

وبدأ المؤتمر بتلاوة البيان الصحفي الذي أعلن من خلاله عن انطلاق المبادرة بعد أن دشنها نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق مئة مبادرة مجتمعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام، وتسعى إلى تفعيل دور المجتمع في المشاركة المجتمعية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق جودة الحياة والإرتقاء بالخدمات لأيتام البلد الحرام عبر بيئة تنافسية، ونحو مجتمع إيجابي، ووطن طموحٍ، ومواطنة مسؤولة.

كما أُعلن في البيان الفعاليات المصاحبة للمبادرة والممثلة في "جائزة المبادرة" وتمنح لأفضل المبادرات المقدمة خلال فترة المبادرة، وورشة عمل لصناعة المبادرات النوعية لخدمة الأيتام، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى سباق رياضي ترفيهي ومعارض توعوية متنقلة.

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الإدارة عبد الله الفايز، كلمته بهذه المناسبة، أشاد فيها بالدور الكبير والدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، للجمعيات والمؤسسات الخيرية كافة ومؤسسات رعاية الأيتام خاصة، فقد حظي الأيتام في عهد مقامه الكريم بالرعاية الأبوية الحانية وامتدت أيديهم بالكثير من الخير والعطاء.

وتابع الفايز حديثه خلال المؤتمر الصحفي بأن كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة تأسست بتوجيه من الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله، وتقدم جميع أوجه الرعاية الشاملة للأيتام وشعارها (مع اليتيم حتى يستغني) , ونمت وازدهرت على يد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله ورعاه، مقدماً شكره لسموه الكريم على رعايته الكريمة لهذه المبادرة الإنسانية ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة .

ونوه الفايز بالنمو المطرد للقطاع التنموي التطوعي والذي نال على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام والدعم في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، وأن مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" تساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ في موطن الخير والبركة.

من جهة أخرى وجه أسيد النجار ممثل أبناء مؤسسة كافل لرعاية الأيتام، الدعوة لأطياف المجتمع من قطاعات حكومية وخاصة وأفراد للمشاركة والمساهمة في دعم مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين التي أطلقتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام، وتقدم من خلالها الكثير والكثير لأيتام مكة المكرمة من برامج وخدمات، توعوية، وصحية، واجتماعية وغيرها ، ومن ضمن هذه البرامج مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين، التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها تحفيز المجتمع لتقديم مئة مبادرة نوعوية مستدامة لخدمة الأيتام.

وقدم النجار شكره لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام ولكافة الشركاء والرعاة وعلى رأسهم الشريك الاستراتيجي إمارة منطقة مكة المكرمة، والشريك الرسمي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل من ساهم أو يساهم في نجاح المبادرة.

في المقابل أوضح الشاعر زياد بن نحيت السفير الرسمي لمبادرة "مع اليتيم" في مداخلته، أن الإنسان يبحث عن الفرصة في هذه الحياة، وأكبر فرصة مشاركته مع أيتام البلد الحرام , معبرا عن شعوره بكثير من الفخر وهو بين إخوانه وأحبابه الأيتام.

وأشار ابن نحيت إلى أن المسؤولية على عاتق الإعلاميين كبيرة فهم نشؤوا على حب الخير في بلد الخير ، مؤكداً أنه سيكون من أوائل الداعمين لهذه المبادرة، وكذلك زملاؤه الإعلاميون المؤثرون .