السعودية: التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار أن عدد المنشآت المسجلة بعمّال ارتفع بنسبة 7.1% عام 2018، حيث سجل الربع الأول نمواً في إجمالي المنشآت.

في المقابل، شهد الربع الثاني انخفاضاً طفيفاً، لتعود في الربعين الثالث والرابع بتسجيل ارتفاعات متواصلة ليصل عددها الإجمالي إلى 484 ألف منشأة وهو أعلى رقم تصله أعداد المنشآت المسجلة بعمّال في نظام التأمينات.

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وأشـار العبدالجبار، إلى أن المنشاَت الفردية تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة، وهي "الرياض، جدة والدمام"، بنسبة 46.6%، بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب.

ونوه المتحدث باسم المؤسسة، إلى أن نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية يأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت نسبته 75% من إجمالي عدد المنشآت. وفق مجلة "سيدتي"