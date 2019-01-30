طالب يتعرض لاختناق داخل فصل دراسي بالرياض.. ومعلمان يتدخلان لإنقاذه

قادت العناية الإلهية اثنين من المعلمين للتدخل في اللحظات الحرجة، وإنقاذ طالب تعرض لحالة اختناق كادت تودي بحياته، داخل فصله الدراسي، بإحدى مدارس الرياض، قبل أن يدخل في غيبوبة.

وأفادت مصادر «عاجل» بأن طالبًا بالمرحلة الابتدائية، تعرض لحالة اختناق داخل فصله الدراسي بمدرسة الحارث بن مالك بالرياض، ونجح معلمان بإسعافه سريعًا قبل أن يتعرض للإغماء، ثم نقلاه بعدها إلى أحد المستشفيات القريبة من المدرسة.

وكان للمشيئة الإلهية والحضور الفعال من كادر المدرسة التعليمي الفضل في إنقاذ الطالب من موت محقق، وإسعافه، من جانب المعلمَين حسن القرني وعايض البقمي والتوجه به إلى المستشفى والتواصل مع عائلته حتى حضورهم ومتابعة حالة الطالب داخل غرفة العمليات، حتى استقرت حالته ولله الحمد.

من جانبه قام سهم ضاوي الدعجاني، مدير مكتب قرطبة للتعليم، بزيارة رسمية إلى مدرسة الحارث بن مالك شرق الرياض للاطمئنان على حالة الطالب إثر تعرضه للعارض الصحي الذي كاد يؤدي بحياته داخل الفصل الدراسي.

وقدم الدعجاني شكره لإدارة المدرسة ومعلميها، وخص بالشكر المعلمَين، اللذين ساهما في إنقاذ الطالب، كما اطلع خلال الزيارة على سير العملية التعليمية وبرنامج تعزيز القراءة الذي تم لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز مهارة القراءة والكتابة في الصفوف الأولية.