بالصور.. إنقاذ 15 معتمرًا بينهم نساء وأطفال احتجزتهم أمطار تبوك

تمكنت فرق الدفاع المدني بتبوك، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 15 راكبًا كانوا على متن حافلة محتجزة في تجمُّع مياه بأحد الطرق التابعة لمحافظة تيماء.

وكانت غرفة عمليات تيماء قد تلقت بلاغًا عن وجود حافلة على متنها عدد من المعتمرين بينهم نساء وأطفال احتجزهم تجمُّع مياه على طريق العسافية– الهوج.

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه فور تلقي البلاغ جرى انتقال الفرق اللازمة لموقع الحالة، وعند الوصول اتضح أنَّ الحالة عبارة عن احتجاز حافلة تقل 16 معتمرًا من الجنسية العربية، أغلبهم من كبار السن ونساء وأطفال، وكانت الحافلة محتجزة داخل تجمع مياه ناتجة عن الأمطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية. مشيرًا إلى أنه تمت مباشرة أعمال الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة.

يُذكر أن طريق العسافية- الهوج يُمْنع فيه مرور الشاحنات والحافلات، وهو طريق حيوي يقصده مئات السيارات يوميًا؛ حيث يستخدم للسفر لمنطقة الجوف وللقرى التابعة لها ويفتقر لوجود مركز هلال أحمر؛ حيث يبعد أقرب مركز مسافة ١٣٥ كلم.

يأتِي هذا فيما تشهد عدة مناطق بالمملكة أمطارًا غزيرة مع احتمالية لجريان السيول، ومن جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى أخْذِ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وكان المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنَّ مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذ من يوم الأحد الماضي، وحتى صباح اليوم الأربعاء 271 شخصًا، منهم 21 في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 52، وفي تبوك 140، وفي الجوف 32، وفي الحدود الشمالية 26 شخصًا جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز أنَّ الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات 12 حالة في منطقة تبوك، و10 حالات وحالة واحدة في المدينة المنورة، وحالة واحدة في الحدود الشمالية. مشيرًا إلى أنَّ جميع حالات الوفاة ناتجة عن اجتراف السيول.

وبيَّن أنه تَمَّ إجلاء 137 شخصًا في منطقة تبوك وإيواء 154 آخرين.