«أحوال جدة»: 1973 مواطنًا ومواطنة طلبوا تغيير أسمائهم في 5 أشهر

استقبلت وكالة الأحوال المدنية بجدة، منذ بداية العام الحالي1440هــ (في 5 أشهر) نحو 1973 مواطنًا ومواطنة، طلبوا تغيير أسمائهم، فيما أشارت البيانات الصادرة إلى أنَّ نسبة الإناث أكثر من الذكور بمختلف إدارات الأحوال المدينة بالمملكة.

وكشفت مصادر «عاجل» أن النساء هن الأكثر تغييرًا لأسمائهن من الرجال؛ حيث برزت أسماء (ملك، عبير، ليان، سحر) كأكثر الأسماء النسائية المغيَّر إليها، في حين كان من الأسماء النسائية المستبدلة أسماء (صالحة، أحمدية، مبروكة، سعيدة، عسيلة)، في حين اتَّجه الرجال إلى تغيير أسماء (عقاب، فراء، مطلق).

ومن أبرز مسببات تغيير الأسماء الرغبة في التحول إلى الأسماء العصرية، والتخلص من الأسماء الصعبة على النطق والتي أصبح بعضها محلًا للتندُّر من جانب البعض.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وكالة الأحوال المدنية في السعودية بدأت قبل سنوات إلزام المواطنين بإجراء تصحيح لأسماء المواليد الجدد المخالفة للشرع، ووجهت مكاتبها لمراجعة الأسماء المسجلة للمواطنين والمواطنات، والتأكُّد بأن هذه الأسماء غير مخالفة للشرع.

ووفقًا لذلك «وفي حال وجد أشخاص مسجلون بأسماء غير شرعية، تتم مناصحتهم وإرشادهم وتبليغهم بأهمية تغيير هذه الأسماء بأسماء جائزة شرعًا، وفي حال الامتناع عن التغيير يتم اتخاذ إجراءات وفق الضوابط القانونية التي نصَّت على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المسمين بأسماء غير شرعية، بحيث يتم تبليغ الأحوال المدنية بأسمائهم؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية لإلزام الشخص بتغيير اسمه.