السعودية اليوم/ إدارة الإعلام بوكالة شؤون المسجد النبوي تنظم ورشة عمل بعنوان" إعلام المسجد النبوي .. الواقع والمأمول"



المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال اليوم ورشة عمل بعنوان (إعلام المسجد النبوي .. الواقع والمأمول ) قدمها المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والاتصال بالوكالة الدكتور عيسى بن محمد القايدي ، وذلك بمقر أكاديمية المسجد النبوي بحضور نخبة من الإعلاميين البارزين والجهات الإعلامية بالمدينة المنورة وبمشاركة من القسم النسائي في وكالة شؤون المسجد النبوي.

وأوضح الدكتور القايدي أن تنظيم هذه الورشة يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف والالتقاء بنخبة من الإعلاميين والخبراء والممارسين في مختلف الجهات الإعلامية من داخل المدينة المنورة وخارجها ، لتشخيص واقع الإعلام بالمسجد النبوي وتقديم المقترحات والمرئيات التطويرية لخدمة مسجد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لتقديم أرقى مستويات الخدمات الإعلامية ، ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي بإذن الله تعالى .

وصاحبة الورشة جولة ميدانية للمشاركين على الخدمات المقدمة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة لمكتبة المسجد النبوي ، ومركز المخطوطات واستمعوا إلى نبذة مختصرة عن المكتبة ونشأتها ومكوناتها ومقتنياتها والأعمال والمهام التي تقوم بها وكافة الخدمات التي تقدمها للباحثين الزائرين . //انتهى//

19:49ت م

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المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال اليوم ورشة عمل بعنوان (إعلام المسجد النبوي .. الواقع والمأمول ) قدمها المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والاتصال بالوكالة الدكتور عيسى بن محمد القايدي ، وذلك بمقر أكاديمية المسجد النبوي بحضور نخبة من الإعلاميين البارزين والجهات الإعلامية بالمدينة المنورة وبمشاركة من القسم النسائي في وكالة شؤون المسجد النبوي.وأوضح الدكتور القايدي أن تنظيم هذه الورشة يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف والالتقاء بنخبة من الإعلاميين والخبراء والممارسين في مختلف الجهات الإعلامية من داخل المدينة المنورة وخارجها ، لتشخيص واقع الإعلام بالمسجد النبوي وتقديم المقترحات والمرئيات التطويرية لخدمة مسجد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لتقديم أرقى مستويات الخدمات الإعلامية ، ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي بإذن الله تعالى .وصاحبة الورشة جولة ميدانية للمشاركين على الخدمات المقدمة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة لمكتبة المسجد النبوي ، ومركز المخطوطات واستمعوا إلى نبذة مختصرة عن المكتبة ونشأتها ومكوناتها ومقتنياتها والأعمال والمهام التي تقوم بها وكافة الخدمات التي تقدمها للباحثين الزائرين . //انتهى//19:49ت م0241

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