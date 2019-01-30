السعودية اليوم / أمطار على محافظة جدة



جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

هطلت اليوم , أمطار متفرقة على محافظة جدة , فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم , والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار .

جعلها الله سقيا خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:29ت م

0240



جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسهطلت اليوم , أمطار متفرقة على محافظة جدة , فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم , والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار .جعلها الله سقيا خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:29ت م0240

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