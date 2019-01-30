

هروب ٢٤ جماد الاولى ١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٩ م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته للشيخ مطاعن بن شامي شيبة , في وفاة أخيه موسى بن شامي شيبة .

وأعرب سموه خلال زيارته للشيخ شيبة في منزله بمحافظة هروب مساء اليوم ، عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد , داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر الشيخ مطاعن شيبة باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مواساته لهم, التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته ، وإلا يري سموه أي مكروه.

حضر العزاء محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده.

// انتهى //

19:09ت م

0239



هروب ٢٤ جماد الاولى ١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٩ م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته للشيخ مطاعن بن شامي شيبة , في وفاة أخيه موسى بن شامي شيبة .وأعرب سموه خلال زيارته للشيخ شيبة في منزله بمحافظة هروب مساء اليوم ، عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد , داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه عبر الشيخ مطاعن شيبة باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مواساته لهم, التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته ، وإلا يري سموه أي مكروه.حضر العزاء محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده.// انتهى //19:09ت م0239

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يعزي الشيخ مطاعن شيبة في وفاة أخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.