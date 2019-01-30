السعودية اليوم / أمطار على مدينة الدمام



الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مدينة الدمام وضواحيها .

جعلها الله سقيا خير وبركة , وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:02ت م

0236



الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مدينة الدمام وضواحيها .جعلها الله سقيا خير وبركة , وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:02ت م0236

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