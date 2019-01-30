

الجزائر 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

سّلم ارهابي نفسه اليوم، للسلطات العسكرية بمحافظة احتراسا في جنوب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، ان الارهابي التحق بالجماعات المسلحة سنة 2011.

وأضاف ، ان الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش، من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.

// انتهى //

19:01ت م

0235



الجزائر 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسسّلم ارهابي نفسه اليوم، للسلطات العسكرية بمحافظة احتراسا في جنوب البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، ان الارهابي التحق بالجماعات المسلحة سنة 2011.وأضاف ، ان الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش، من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.// انتهى //19:01ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.