السعودية اليوم / وزير الخارجية الأردني يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



عمّان 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ابيتر ماور، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي ، التعاون القائم بين الأردن والمنظمة الدولية حول قضية اللاجئين.

// انتهى //

19:01ت م

0233



عمّان 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ابيتر ماور، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي ، التعاون القائم بين الأردن والمنظمة الدولية حول قضية اللاجئين.// انتهى //19:01ت م0233

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