السعودية اليوم / اليمن والوكالة الأمريكية يناقشان محفظة المشاريع التنموية



عدن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، اليوم، مع المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ديفين ايليت، محفظة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم الاتفاق، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على عقد ورشة عمل خلال شهر فبراير القادم لتحديد أولويات الحكومة والتنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لمشاريع الوكالة تتناسب مع رؤية الحكومة التنموية والاقتصادية في هذه المرحلة.

وأكدت المسؤولة الدولية استمرار دعم الوكالة للحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها من خلال تمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات، مشيرة إلى تقديم دعم إضافي لليمن بمبلغ ٢٧ مليون دولار ستضاف إلى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إضافة إلى مبلغ ١٤٩ مليون دولار المعتمدة لهذا العام.

// انتهى //

18:57ت م

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عدن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، اليوم، مع المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ديفين ايليت، محفظة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتم الاتفاق، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على عقد ورشة عمل خلال شهر فبراير القادم لتحديد أولويات الحكومة والتنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لمشاريع الوكالة تتناسب مع رؤية الحكومة التنموية والاقتصادية في هذه المرحلة.وأكدت المسؤولة الدولية استمرار دعم الوكالة للحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها من خلال تمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات، مشيرة إلى تقديم دعم إضافي لليمن بمبلغ ٢٧ مليون دولار ستضاف إلى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إضافة إلى مبلغ ١٤٩ مليون دولار المعتمدة لهذا العام.// انتهى //18:57ت م0227

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