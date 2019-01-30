السعودية اليوم / أمير الباحة : "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" انطلاقة نحو التطور والنمو لهذا الوطن الغالي



الباحة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2109 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، الذي دشنه صاحب السمو الملكي

وأشاد سموه بما شهده البرنامج من توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد والتنمية لهذا الوطن الغالي بمشيئة الله نحو انطلاقة التطور والنمو.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن القيادة - أيدها الله - لا تألو جهدًا للسعي نحو مستقبل أفضل، فهي تسعى دائمًا لإسعاد المواطن وتقوم بكل ما من شأنه رقي ونمو اقتصاد هذا الوطن المعطاء، داعيًا سموه الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظ حكامها وشعبها.

// انتهى //

18:53ت م

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الباحة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2109 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، الذي دشنه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يُعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية المملكة 2030 ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات،ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.وأشاد سموه بما شهده البرنامج من توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد والتنمية لهذا الوطن الغالي بمشيئة الله نحو انطلاقة التطور والنمو.وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن القيادة - أيدها الله - لا تألو جهدًا للسعي نحو مستقبل أفضل، فهي تسعى دائمًا لإسعاد المواطن وتقوم بكل ما من شأنه رقي ونمو اقتصاد هذا الوطن المعطاء، داعيًا سموه الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظ حكامها وشعبها.// انتهى //18:53ت م0225

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