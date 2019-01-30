السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالإمارة اليوم , مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعددا منسوبي الصندوق.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون بين الجهتين وتعزيز العمل المشترك الذي يخدم الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب العمل .

// انتهى //

18:48ت م

0223



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالإمارة اليوم , مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعددا منسوبي الصندوق.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون بين الجهتين وتعزيز العمل المشترك الذي يخدم الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب العمل .// انتهى //18:48ت م0223

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