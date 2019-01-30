السعودية اليوم / 400 حافلة ذكية تنقل المعتمرين والحجاج وأهالي العاصمة المقدسة مطلع السعودية اليوم 2020



مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

وصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى المراحل الأخيرة من العمل على مرحلة تصنيع الحافلات التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في مكة المكرمة، وحدّد الانتهاء من مرحلة التصنيع والتوريد خلال نهاية عام 2019 على أن يتم التشغيل الفعلي مع بداية عام 2020.

وستعمل 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدًا و 160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدًا ضمن المرحله الأولى للمشروع وذلك لنقل وخدمة أهالي العاصمة المقدسة، علاوة على تحقيق إنسيابية الحركة من خلال منظومة النقل في مكة المكرمة، ونقل المعتمرين والحجاج.

وتتمثل مكونات الحافلات الداخلية والخارجية من أنظمة الملاحة للسائق، وأنظمة التحصيل والدفع اللآلي، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) للركاب، وحافلات صديقة للبيئة باستخدام وقود (يورو 4)، وأنظمة تكييف متطورة تتوافق مع أجواء مدينة مكة المكرمة، وأنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب، إضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة من خلال كاميرات داخل وخارج الحافلة، وشاشات إلكترونية خارجية توضيحية للوجهات المراد الوصول إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي في بيان له أن مرحلة تصنيع هذه الحافلات بدأت فعليًا وسيتم من قبل المختصين بالشركة الفحص والتقييم عبر عدة مراحل، وجرى في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من عمليات الفحص وهي : فحص قياسات هيكل الحافلة للرسم الهندسي المعتمد، وفحص جودة أعمال اللحام والتكسية للهيكل لمقاومة الصدأ، وفحص جودة تصنيع الهيكل المعدني للحافلة، والاطلاع على عمليات الطلاء للهيكل مع فحص أعمال التركيب الداخلي للحافلة، وفحص التمديدات الكهربائية والكيابل وفحص تمديدات الأنابيب الداخلية في الحافلة، وكذلك فحص تجميع وتركيب وتوصيل القطع والأجزاء والملحقات على هيكل الحافلة (كالزجاج، المقاعد، والمحرك، وأجهزة التكييف).

وقال المهندس جلال كعكي : إن العمل يجري على استكمال عمل الفحص الثالث والنهائي لنموذج الحافلة قريبا الذي سيتكون من اختبار تسريبات المياة، وفحص واختبارات كفاءة الوقود، وفحص وتجربة أجهزة النقل الذكي، والفحص النهائي لأجزاء الحافلة، وفحص واختبار ميداني لنموذج الحافلـة على الطريق، وفحص نموذج الحافلة في فيينا (النمسا) لفحص وتقييم كفاءة الأجهزة التكييف، وعمل اختبارات ميدانية في مدينة مكة لنموذج الحافلة واجتياز الفحص الدوري واختبار مؤشرات استهلاك الوقود ومطابقتها مع الاختبارات الأولية.

واضاف أن تصنيع حافلات النقل وتوريدها يسيران وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها لتنتهي هذه المرحلة في الوقت المحدد بمشيئة الله.

يذكر أن عقد توريد وتصنيع الحافلات رعى توقيعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في الثالث عشر من محرم لعام 1439هـ مع التحالف المكون من شركتي نسما

// انتهى //

18:44ت م

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مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسوصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى المراحل الأخيرة من العمل على مرحلة تصنيع الحافلات التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في مكة المكرمة، وحدّد الانتهاء من مرحلة التصنيع والتوريد خلال نهاية عام 2019 على أن يتم التشغيل الفعلي مع بداية عام 2020.وستعمل 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدًا و 160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدًا ضمن المرحله الأولى للمشروع وذلك لنقل وخدمة أهالي العاصمة المقدسة، علاوة على تحقيق إنسيابية الحركة من خلال منظومة النقل في مكة المكرمة، ونقل المعتمرين والحجاج.وتتمثل مكونات الحافلات الداخلية والخارجية من أنظمة الملاحة للسائق، وأنظمة التحصيل والدفع اللآلي، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي) للركاب، وحافلات صديقة للبيئة باستخدام وقود (يورو 4)، وأنظمة تكييف متطورة تتوافق مع أجواء مدينة مكة المكرمة، وأنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب، إضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة من خلال كاميرات داخل وخارج الحافلة، وشاشات إلكترونية خارجية توضيحية للوجهات المراد الوصول إليها.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي في بيان له أن مرحلة تصنيع هذه الحافلات بدأت فعليًا وسيتم من قبل المختصين بالشركة الفحص والتقييم عبر عدة مراحل، وجرى في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من عمليات الفحص وهي : فحص قياسات هيكل الحافلة للرسم الهندسي المعتمد، وفحص جودة أعمال اللحام والتكسية للهيكل لمقاومة الصدأ، وفحص جودة تصنيع الهيكل المعدني للحافلة، والاطلاع على عمليات الطلاء للهيكل مع فحص أعمال التركيب الداخلي للحافلة، وفحص التمديدات الكهربائية والكيابل وفحص تمديدات الأنابيب الداخلية في الحافلة، وكذلك فحص تجميع وتركيب وتوصيل القطع والأجزاء والملحقات على هيكل الحافلة (كالزجاج، المقاعد، والمحرك، وأجهزة التكييف).وقال المهندس جلال كعكي : إن العمل يجري على استكمال عمل الفحص الثالث والنهائي لنموذج الحافلة قريبا الذي سيتكون من اختبار تسريبات المياة، وفحص واختبارات كفاءة الوقود، وفحص وتجربة أجهزة النقل الذكي، والفحص النهائي لأجزاء الحافلة، وفحص واختبار ميداني لنموذج الحافلـة على الطريق، وفحص نموذج الحافلة في فيينا (النمسا) لفحص وتقييم كفاءة الأجهزة التكييف، وعمل اختبارات ميدانية في مدينة مكة لنموذج الحافلة واجتياز الفحص الدوري واختبار مؤشرات استهلاك الوقود ومطابقتها مع الاختبارات الأولية.واضاف أن تصنيع حافلات النقل وتوريدها يسيران وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها لتنتهي هذه المرحلة في الوقت المحدد بمشيئة الله.يذكر أن عقد توريد وتصنيع الحافلات رعى توقيعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في الثالث عشر من محرم لعام 1439هـ مع التحالف المكون من شركتي نسما السعودية و TNC الإسبانية بقيمة تقدر بـ 3.2 مليار ريال ،ويشمل العقد بنود التشغيل والصيانة لمدة 10 أعوام تشغيلية، وتوريد وتشغيل وصيانة 400 حافلة.// انتهى //18:44ت م0221

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