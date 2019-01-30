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التعليم السعودية تبدأ صرف باقي العلاوة السنوية

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بدأ منتسبو وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، باستلام المبلغ الأكبر المتبقي من علاوتهم السنوية، بعد أن أنهت غالبية إدارات التعليم في المملكة الإجراءات الخاصة بالصرف، عقب خطأ في الحساب تسبب بغضب لدى أكثر من 700 ألف موظف ومعلم من الجنسين في الوزارة.

ونشر عدد من منتسبي الوزارة صور إشعارات تلقوها عبر هواتفهم النقالة، تفيد بدخول مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية تمثل الفرق المتبقي من العلاوة السنوية المستحقة للعام الحالي 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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