شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم السعودية تبدأ صرف باقي العلاوة السنوية والان مع التفاصيل
ونشر عدد من منتسبي الوزارة صور إشعارات تلقوها عبر هواتفهم النقالة، تفيد بدخول مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية تمثل الفرق المتبقي من العلاوة السنوية المستحقة للعام الحالي 2019.
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