شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم السعودية تبدأ صرف باقي العلاوة السنوية والان مع التفاصيل

بدأ منتسبو وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، باستلام المبلغ الأكبر المتبقي من علاوتهم السنوية، بعد أن أنهت غالبية إدارات التعليم في المملكة الإجراءات الخاصة بالصرف، عقب خطأ في الحساب تسبب بغضب لدى أكثر من 700 ألف موظف ومعلم من الجنسين في الوزارة.

ونشر عدد من منتسبي الوزارة صور إشعارات تلقوها عبر هواتفهم النقالة، تفيد بدخول مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية تمثل الفرق المتبقي من العلاوة السنوية المستحقة للعام الحالي 2019.