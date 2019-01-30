شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 مقيمين فى انهيار رملى بنجران والان نبدء بالتفاصيل



Next Page > باشر مدني نجران حادث إنهيار رملي تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة، نتج عنه وفاة مقيمين من الجنسية اليمنية وآخر من الجنسية المصرية

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 مقيمين فى انهيار رملى بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.