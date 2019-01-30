شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق بالصور.. افتتاح مهرجان نجران للحمضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم، مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمتنزه أبا الرشاش.

وفور وصول سموه مقر الحفل افتتح المعرض المصاحب للفعاليات واطلع على ما يحتويه من خدمات وأجنحة حكومية وزراعية وتسويقية،إضافة إلى جناح الحرفيين والأسر المنتجة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني، كلمة أكد فيها أن المنطقة تشهد نهضة زراعية متكاملة في إنتاج الفواكه والخضار، وامتلاك ثروة زراعية وحيوانية كبيرة تحتوي على أكثر من 8500 حيازة زراعية ،منها 5400 قطعة زراعية تم توزيعها بمخططات زراعية تقدر بـ 27 ألف هكتار ،وما يقارب من 700 ألف نخلة، و 200 ألف شجرة حمضيات ،و 5600 بيت محمي تنتج الخضراوات بمختلف أنواعها،فيما تبلغ مشاريع الدواجن بالمنطقة 97 مشروعاً تم توزيعها مؤخراً، لتمثل رافداً للاقتصاد والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن ما تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من خدمات وإعانات للثروة الزراعية والحيوانية يندرج تحت مسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على هذا القطاع وتنميته بتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والاستشارات الفنية لتمثل دعماً سخياً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.

بعد ذلك ألقى مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، كلمة ثمّن فيها دعم ورعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات السنوية بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية بالمنطقة وفق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تنوع الفعاليات والأنشطة السياحية بجميع مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن مهرجان الحمضيات بالمنطقة جاء لإبراز المنتجات الزراعية والتسويق لها للإسهام في دعم المزارعين وتنمية زراعة الحمضيات كونها منتجًا اشتهرت به المنطقة.

وتخلل الحفل قصيدة وطنية، وعرض إنشادي لمجموعة من الأطفال،فيما اختتم بتكريم سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز،الجهات المشاركة والراعية للمهرجان .



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