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الان تتابع وزير التعليم يحفز الشباب لتحقيق نتائج مشرفة في اختبارات TIMSS KSA والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
دعا وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى تحفيز الشباب نحو تحقيق نتائج مشرفة في اختبارات TIMSS KSA، والتي من المقرر أن تنعقد في 9-10 أبريل المقبل
وقال الوزير، في بيان مقتضب: “وصول أبنائنا وبناتنا إلى تحقيق نتائج مشرفة في اختبارات #TIMSS_KSA خلال 9-10 أبريل مسؤولية وطنية”.
وأضاف: “جميعنا شركاء في العمل على تحقيقها، لأن ما تبذله الدولة وإمكانيات المعلمين والمعلمات تستحق أن تجعل نظامنا التعليمي ونواتجه في تصنيف أفضل”.
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