الان تتابع هيئة تطوير منطقة مكة تكشف هوية حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في المراحل الأخيرة من العمل على مرحلة تصنيع الحافلات التي تأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة والتي حدد الانتهاء من مرحلة التصنيع والتوريد بنهاية عام 2019 على أن يتم التشغيل الفعلي مع بداية عام 2020.

وستعمل 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدًا و160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدًا ضمن المرحلة الأولى للمشروع في نقل وخدمة أهالي العاصمة المقدسة وستسهم تلك الحافلات في انسيابية الحركة من خلال منظومة النقل في مكة، وكذلك ستسهم تلك الحافلات في نقل المعتمرين والحجاج.

وتتمثل مكونات الحافلات الداخلية والخارجية من أنظمة الملاحة للسائق، وأنظمة التحصيل والدفع الآلي، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الانترنت “الواي فاي” للركاب، وحافلات صديقة للبيئية باستخدام وقود “يورو 4″، وأنظمة تكييف متطورة تتوافق مع أجواء مدينة مكة المكرمة، وأنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب، وأنظمة الحماية والمراقبة من خلال كاميرات داخل وخارج الحافلة، وشاشات إلكترونية خارجية توضيحية للوجهات المراد الوصول إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن مرحلة تصنيع هذه الحافلات بدأت فعليًا ويتم من قبل المختصين بالشركة الفحص والتقييم من خلال عدة مراحل، حيث تمت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من عمليات الفحص وهي فحص قياسات هيكل الحافلة للرسم الهندسي المعتمد، وفحص جودة أعمال اللحام والتكسية للهيكل لمقاومة الصدأ، وفحص جودة تصنيع الهيكل المعدني للحافلة، والاطلاع على عمليات الطلاء للهيكل، وفحص أعمال التركيب الداخلي للحافلة، وفحص التمديدات الكهربائية وفحص تمديدات الأنابيب الداخلية في الحافلة، وكذلك فحص تجميع وتركيب وتوصيل القطع والأجزاء والملحقات على هيكل الحافلة كالزجاج، المقاعد، والمحرك، وأجهزة التكييف.

وأضاف “كعكي”، أن العمل جاري على استكمال عمل الفحص الثالث والنهائي لنموذج الحافلة قريبًا والذي سيتكون من اختبار تسريبات المياه، وفحص واختبارات كفاءة الوقود، وفحص وتجربة أجهزةالنقل الذكي، والفحص النهائي لكافة أجزاء الحافلة، وفحص واختبار ميداني لنموذج الحافلة على الطريق، وفحص نموذج الحافلة في فيينا “النمسا” لفحص وتقييم كفاءة أجهزة التكييف، وعمل اختبارات ميدانية في مدينة مكة لنموذج الحافلة واجتياز الفحص الدوري واختبار مؤشرات استهلاك الوقود ومطابقتها مع الاختبارات الأولية.

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تصنيع حافلات النقل وتوريدها يسيران وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها لتنتهي هذه المرحلة في الوقت المحدد.

يذكر أن عقد توريد وتصنيع الحافلات تم من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في الثالث عشر من محرم لعام 1439هـ مع التحالف المكون من شركتي نسما السعودية وTNC الإسبانية بقيمة تقدر بـ 3.2 مليار ريال، إذ يشمل العقد بنود التشغيل والصيانة لمدة 10 أعوام تشغيلية، وتوريد وتشغيل وصيانة 400 حافلة.