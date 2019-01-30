شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يدشن نظام «أزهلها» ومبادرة «فرصة ثانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، اليوم (الأربعاء) نظام«أزهلها»، ومبادرة «فرصة ثانية»، وذلك بالمديرية العامة للسجون في الرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، أن نظام «أزهلها»، ومبادرة «فرصة ثانية» يأتيان ضمن إستراتيجية المديرية العامة للسجون في المجال التقني والتي وجه وزير الداخلية مطلع هذا العام باعتمادها.

وبين أن مبادرة «فرصة ثانية» تهدف لإكساب المتدرب «النزيل» المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة شبكات الحاسب، بما يساعد على رفع الآفاق المهنية للمتدربين، ونشر الوعي المعرفي لاستخدامات التقنية، بالإضافة إلى المساعدة على تأهيل المتدرب للحصول على شهاداتٍ معترفٍ بها عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مفيداً أن المبادرة جاءت بالتعاون بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة للسجون وشركة سيسكو العالمية.

وأبان اللواء الأسمري أن نظام إدارة الخدمات الإلكترونية «أزهلها» يستهدف خدمة منسوبي السجون باختصار الكثير من الوقت والجهد عليهم من خلال إرسال وإتمام الطلبات بين الإدارات والجهات ذات العلاقة إلكترونياً.

وشهد الحفل العديد من الفقرات بما في ذلك كلمة لمدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المكلف في المديرية العامة للسجون اللواء مهندس الدكتور يحيى بن دماس الغامدي شرح فيها خطة المديرية العامة للسجون نحو التحول الإلكتروني.