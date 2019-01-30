شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة أم القرى: تعيين أوائل الدفعات كمعيدين في الأقسام الأكاديمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، أن من أهم أولويات إدارة الجامعة، سعيها على تطوير كافة أنظمتها ومرافقها للارتقاء بالبيئة التعليمية المحفزة للطلبة، وتعيين الطلبة المتفوقين من أوائل الدفعات كمعيدين.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح له مع الطلبة اليوم (الأربعاء)، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ضمن مبادرة "كن سعيدا" في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية (للطلاب) وقاعة الجوهرة بالزاهر (شطر الطالبات).

وشدد الدكتور بافيل على أهمية استماع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام إلى مقترحات الطلبة وأراءهم وحلها، مشيرًا إلى شروع الجامعة للتوسع لفتح تخصصات هندسية جديدة كـ "الهندسة الصناعية والكيميائية، وهندسة التشييد"، مع دراسة مقترح لفتح أقسام الهندسة بشطر الطالبات، وكذلك فتح تخصصات في مسار العلوم السياسية لشطري الطلاب والطالبات، وتخصصات طبية وعلمية أخرى، من شأنها مواكبة رؤية 2030.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور بافيل، بأن الجامعة ستخصص ميزانية لتحسين مرافقها من قاعات دراسية، ومعامل، ومرافق الكليات، والحرم الجامعي، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة لاستقبال مقترحات وشكاوى الطلبة، ومعالجتها بشكل مباشر وسريع، مؤكدًا على حق الطالب في معرفة آلية توزيع درجات المادة العلمية.

ونوه بضرورة السعي لحل جميع الأمور الاكاديمية المتعلقة بالطلبة وجداولهم الدراسية وتهيئة كافة المرافق الجامعية لهم.

وذكر عميد شؤون الطلاب، الدكتور عمرو السقاف، أن اللقاء يأتي ضمن حرص واهتمام مدير الجامعة بتوفير كافة الإمكانات وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للطلبة، والارتقاء برسالة الجامعة العلمية والأكاديمية، وشهد اللقاء حضورًا مميزًا من الطلبة، واستقبل موقع العمادة نحو 100 سؤال، فيما طرح آخرون أسئلهم المباشرة، التي تنوعت ما بين مسيرتهم الأكاديمية، وطرح المقترحات لتحسين البيئة الجامعية.