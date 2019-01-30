شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: العثور على جثة مفقود بعد 3 أيام من البحث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك على جثة مفقود متوفى بعد بلاغ ذويه عن فقدانه.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه مساء الاثنين الماضي وردهم بلاغ من أحد المواطنين يفيد فيه عن فقدان أحد أفراد عائلته والذي يبلغ من العمر 22 عاماً وذلك أثناء تنزهه بمركبته في وادي عيرين على طريق تبوك البديعة والذي يبعد حوالي 20 كم عن مدينة تبوك.

وأضاف: " على الفور تم تحريك فرق البحث والإنقاذ وفور الوصول عثر على مركبته في حالة انقلاب جراء انجرافها من الوادي ولم يكن بداخلها أحد، فتم عمل خطة بحث شاملة ودعم الموقف بإسناد بشري وآلي كذلك تم استدعاء المتطوعين في أعمال الدفاع المدني ونشر القوة التي روعي فيها المناطق المحتمل تواجده فاستمر حتى تم العثور على المفقود متوفى على مسافة تقدر بـ 7 كيلومترات تقريباً من بداية نقطة البحث وانقلاب المركبة، حيث تم العثور عليه قرابة الساعة 1:30 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء".

ونوه متحدث مدني تبوك بأنه تم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال إجراءاتهم بحكم الاختصاص.

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