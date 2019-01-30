شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إمكانيات المعلمين والمعلمات وما تبذله الدولة تستحق أن تجعل نظامنا التعليمي في تصنيف أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن ما تبذله الدولة وإمكانيات المعلمين والمعلمات تستحق أن تجعل نظامنا التعليمي ونواتجه في تصنيف أفضل، مشدداً على أن تحقيق النتائج المشرفة في اختبارات «TIMSS KSA» خلال ٩-١٠ أبريل مسؤولية وطنية.

وأشار وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى أن جميع منسوبي التعليم شركاء في العمل على تحقيقها، للوصول إلى 500 نقطة في اختبار TIMSS.