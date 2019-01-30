شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 مقيمين بانهيار رملي في مشروع تصريف بنجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) لقي ثلاثة مقيمين حتفهم، في حادثة انهيار رملي تابع لمشروع للتصريف في نجران. لقي ثلاثة مقيمين حتفهم، في حادثة انهيار رملي تابع لمشروع للتصريف في نجران. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) أن فرقه باشرت حادثة انهيار رملي تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة، نتج عنه وفاة مقيمين من الجنسية اليمنية وآخر من الجنسية المصرية تغمدهم الله بواسع رحمته.



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