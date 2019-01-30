شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: المملكة تشهد تطورات وخطوات رائدة لتحقيق التنمية المستدامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، مع رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد ميكيل تشيرفوني دي أورسو آفاق التعاون المشترك في ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ميكيل إلى رئيس الهيئة في مقر الهيئة بالرياض اليوم (الأربعاء).

واستعرض العيبان خلال استقباله رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة لمستقبل أفضل للمملكة.