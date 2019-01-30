مجلس مطوفي جنوب آسيا الجديد يستلم مهام عمله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

عقدت إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا جلسة خاصة لإنهاء إجراءات تسليم واستلام المهام بين مجلسي الإدارة السابق والجديد، في أعقاب صدور قرار وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بحضور ممثل الوزارة أمس بمقر المؤسسة بحي الرصيفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر أن عملية تسليم المهام والعهدة وإدارة المؤسسة جرت بسلاسة ويسر، شاكرا أعضاء مجلس الإدارة السابقين على الخدمات الجليلة التي قدموها للمؤسسة ولخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما رحب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد وأهاب بالمسؤولية التي تسلمها المجلس الجديد وأن يكونوا عند حسن ظن مطوفي ومطوفات المؤسسة، وأن تستمر عملية التميز في تقديم الخدمات وفق توجهات الوزارة.

يذكر أن المجلس الجديد عقد جلسته الأولى ووزع الحقائب والمهام على الأعضاء الجدد: مصطفى نحاس، محمد عطاس، الدكتور عماد دانش، والمهندس عاصم سليم الدين.