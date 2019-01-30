أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع في رابغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان أولى جولاته التفقدية التي بدأها اليوم للمحافظات من رابغ، بلقائه بأهالي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، كما ترأس اجتماع المجلس المحلي بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجلس، ودشن عددا من المشاريع، والتقى بأهالي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة.

وزار الأمير بدر بن سلطان فرع جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة رابغ، حيث دشن عددا من المشاريع والمبادرات الجامعية شملت الإنارة بالطاقة الشمسية، محطة تحلية المياه، تشجير المدينة الجامعية، مبنى الفصول الدراسية، تحسين واجهات المباني، معمل الرنين المغناطيسي بكلية العلوم والآداب، إدارة تطوير التنمية.

كما شهد خلال زيارته لفرع الجامعة توقيع مذكرة تعاون بين عمادة شؤون الطلاب وشرطة محافظة رابغ لتكوين فريق تطوعي لتفعيل مبادرة تحت عنوان "فخور" التي تهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة، ومذكرة تعاون أخرى بين كلية الهندسة برابغ والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مجال برامج التدريب الصيفي والتكامل، إضافة إلى مذكرة بين الكلية وشركة تكنيا جي ام بي اتش برابغ، في مجال تدريب الطلاب وتطوير المشاريع الطلابية والبحث العلمي.

ووقف على مشروع المستشفى الجامعي بالمحافظة، وتفقد مدينة الملك الاقتصادية، حيث اطلع على كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، ومدرسة أكاديمية العالم، واستعدادات بطولة الجولف السعودية الدولية، وجولة في حي المروج.

المستشفى الجامعي برابغ:

400 سرير سعته

30 % نسبة الإنجاز

مشاريع دشنها خلال الزيارة

- تحسين حديقة النورس بمساحة 39 ألف م2

- شاطي السباحة بمساحة 45 ألف م2

- تطوير كورنيش مستورة بمساحة 66 ألف م2