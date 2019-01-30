السعودية | السعودية تعترض صاروخاً باليستياً في سماء خميس مشيط

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا في سماء خميس مشيط، الأربعاء، ووقعت بعض شظايا الصاروخ على حي بأطراف المدينة.
وكانت قوات الدفاع الجوي قد رصدت الصاروخ عند الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، وتعاملت معه بمنظوماتها الدفاعية وأسقطته في سماء مدينة خميس مشيط، ووقعت بعض شظاياه على أطراف المدينة دون أن تتسبب في أي إصابات.
وأكد تحالف دعم االشرعية في اليمن صحة المعلومات، وقال إنه بصدد إصدار بيان رسمي عن الواقعة.
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