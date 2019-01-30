السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم ملتقى "قيادة وريادة"



نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بنجران اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة" الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات، وأقيمت فعالياته في بيت الطالب بحي الفهد.

‏وتضمن اللقاء في يومه الثاني عدداً من أوراق العمل، بدأت بورقة عمل قدمها الدكتور ناجي الشريف بعنوان "مهارات القيادة وصفات القائد الناجح"، كما شاركت رئيسة قسم القيادة المدرسية فاطمة علي القحطاني بورقة عمل بعنوان "قيادة التغيير" أوضحت من خلالها معنى التغيير والعناصر الرئيسية لنجاح تنفيذه ورسم توضيحي لدورة التخطيط للتغيير، ودور القيادة في إدارة عمليات التغيير.

وقدمت مشرفة القيادة المدرسية وأخصائية منظومة الأداء الإشرافي نوال بنت سفر القحطاني ورقة عمل "المؤشرات ودورها في رفع مستوى الأداء" تحدثت فيها عن مؤشر قياس الأداء كعامل مساعد في التقدم نحو تحقيق أهداف المنشأة وما تقوم بقياسه هذه المؤشرات، ونجاح أداء المنظمات المستخدمة مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة، ومعرفة قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها.

//انتهى//

18:19ت م

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نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بنجران اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة" الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات، وأقيمت فعالياته في بيت الطالب بحي الفهد.‏وتضمن اللقاء في يومه الثاني عدداً من أوراق العمل، بدأت بورقة عمل قدمها الدكتور ناجي الشريف بعنوان "مهارات القيادة وصفات القائد الناجح"، كما شاركت رئيسة قسم القيادة المدرسية فاطمة علي القحطاني بورقة عمل بعنوان "قيادة التغيير" أوضحت من خلالها معنى التغيير والعناصر الرئيسية لنجاح تنفيذه ورسم توضيحي لدورة التخطيط للتغيير، ودور القيادة في إدارة عمليات التغيير.وقدمت مشرفة القيادة المدرسية وأخصائية منظومة الأداء الإشرافي نوال بنت سفر القحطاني ورقة عمل "المؤشرات ودورها في رفع مستوى الأداء" تحدثت فيها عن مؤشر قياس الأداء كعامل مساعد في التقدم نحو تحقيق أهداف المنشأة وما تقوم بقياسه هذه المؤشرات، ونجاح أداء المنظمات المستخدمة مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة، ومعرفة قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها.//انتهى//18:19ت م0213

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