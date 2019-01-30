

بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أطلق الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج اليوم المرحلة الأولى من بطولة لبنان في التزلج الألبي لفئات الرجال والسيدات والناشئين على منحدرات الأرز في التعرج القصير والتعرج الطويل.

ويشارك في البطولة 54 متزلجاً ومتزلجة من لبنان وفرنسا ويشرف عليها الاتحاد الدولي للتزلج.

// انتهى //

18:05ت م

0210



بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأطلق الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج اليوم المرحلة الأولى من بطولة لبنان في التزلج الألبي لفئات الرجال والسيدات والناشئين على منحدرات الأرز في التعرج القصير والتعرج الطويل.ويشارك في البطولة 54 متزلجاً ومتزلجة من لبنان وفرنسا ويشرف عليها الاتحاد الدولي للتزلج.// انتهى //18:05ت م0210

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنطلاق المرحلة الأولى من بطولة لبنان في التزلج الألبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.