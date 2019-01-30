السعودية اليوم / "سفراء الوسطية " يواصل فعالياته لليوم الثاني بجامعة طيبة

المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019م واستواصلت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية الاجتماعية "سفراء الوسطية"، الذي أطلقته جامعة طيبة بالمدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبشراكة مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.وتضمنت فعاليات اليوم الاول ثلاث محاضرات عن "الوسطية"، شارك طلاب الجامعات في تقديمها بمداخلات ثرية تؤكد الفهم العميق والفكر الواعي من الشباب السعودي للمفهوم الشامل للوسطية والاعتدال، وقدم المحاضرة الأولى الدكتور عبيد بن سالم العمري بعنوان "مجتمع حيوي" ، أكّد فيها ضرورة تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية ، والعمل على التفاني في خدمة ضيوف الرحمن وإتقان ما يتم تقديمه لهم من خدمات، إلى جانب الاهتمام بصحة المواطنين عن طريق تحسين الرعاية الصحية لهم، والعمل على إيجاد مجتمع مبتكر وحيوي يسعى لبناء اقتصاد متين قوي.وقدم المحاضرة الثانية رجل الأعمال يوسف عبد الستار الميمني بعنوان "اقتصاد مزدهر" أكد فيها على كيفية تنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، ومساهمة القطاع الخاص، والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وفتح الأسواق السعودية للاستثمار العالمي.وعلى الجانب الآخر تناولت الدكتورة عبير السراني في المحاضرة الأخيرة بعنوان "وطن طموح" تعزيز فاعلية الحكومة والتخطيط المالي وكفاءة الانفاق الحكومي، إضافة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية، وحماية الموارد الحيوية للدولة، والاهتمام بمخرجات التعليم بكودار أكاديمية متمكنة تحقق طموح الوطن في التنمية الشاملة، بقيادته الشابة التي تسعى لمنجزات متنوعة تعليميًا وصحيًا وصناعيًا؛ ليكون هذا الوطن محل فخر أبنائه وأمته العربية.فيما تناولت فعاليات اليوم الثاني دورات متخصصة في إنشاء أندية الوسطية قدمها نخبة من المتخصصين، كما تضمنت الفعاليات كيفية صناعة شركات الريادة المجتمعية، إضافة إلى برنامج محاور الذي يُعني بتثقيف الشباب وتعزيز مفاهيم الحوار البنّاء.// يتبع //18:01ت م0205

عام / "سفراء الوسطية " يواصل فعالياته لليوم الثاني بجامعة طيبة / إضافة أولى واخيرة

وقدَّم الدكتور ماجد الماجد أربع جلسات ضمن دورة في تصميم البرامج المجتمعية، تناولت مفهوم أندية الوسطية مع التعريف بالهدف من تلك الأندية، وكيفية إنشائها بطريقة جديدة للابتكار والتفكير، بداية من مرحلة توليد الأفكار بالعصف الذهني، إلى مرحلة التخطيط وتنفيذ الأفكار إلى واقع، مستخدمًا الموارد المتاحة واستثمارها بصورة مثالية، وصولًا إلى بناء نموذج العمل وكتابة وثيقة وملف المشروع.

وفي ثاني الدورات في اليوم الثاني التي قدم المحاضر أحمد حمزي خطوات تكوين فريق عمل منتج بناء على الاحتياج والقدرات الموجودة، مع تحديد الغاية والهدف منه، وتوضيح أهمية العمل كفريق متجانس يهدف إلى تحسن الأداء لوجود قاعدة عريضة من المعرفة والخبرات، تعطي إبداعًا أفضل.

وعلى الجانب الآخر تناول الدكتور عبد الرحمن الحربي في الدورة الثالثة كيفية إنشاء أندية الوسطية، بداية من اختيار اسم النادي ومواصفات الاختيار من حيث التميز والإيجاز، وملاءمة الاسم لطبيعة العمل، كذلك تناولت الدورة كيفية إعداد الرؤية والرسالة، وطبيعة الأنشطة التي يقدمها.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني برنامج محاور، فقد قام الدكتور سعيد العامودي بتقديم البرنامج للشباب، في حين قدمت الدكتورة فاطمة القحطاني فكرة البرنامج للشابات، حيث يتم ترشيح ثلاثة طلاب وثلاث طالبات من كل جامعة لحضور البرنامج؛ بهدف تدريبهم على إتقان مهارات الحوار والتناظر بأساليب علمية.

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