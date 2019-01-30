السعودية اليوم / بلدي بني حسن يناقش أبرز المشاريع التي تم اعتمادها للعام الحالي



الباحة 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بني حسن, أمس اجتماع لمناقشة أبرز المشاريع التي تم اعتمادها للعام الحالي, بحضور رئيس البلدية المهندس احمد عبدالرحمن الديلمي, ومدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس فهد الغامدي .

وأكد المهندس الديلمي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين المجلس والبلدية بما يضمن تعزيز التعاون والرقي بمستوى الخدمات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد بن صالح البيضاني أنه تم مناقشة ميزانية البلدية, عدد من طلبات الأهالي حول إنارة القرى والسفلتة, وكذلك مناقشة المجلس أوضاع عدد من المطالب والحلول لإيجادها في جلساته القادمة, فيما أصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تمت مناقشته في الاجتماع.

//انتهى//

17:45ت م

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الباحة 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بني حسن, أمس اجتماع لمناقشة أبرز المشاريع التي تم اعتمادها للعام الحالي, بحضور رئيس البلدية المهندس احمد عبدالرحمن الديلمي, ومدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس فهد الغامدي .وأكد المهندس الديلمي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين المجلس والبلدية بما يضمن تعزيز التعاون والرقي بمستوى الخدمات البلدية.وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد بن صالح البيضاني أنه تم مناقشة ميزانية البلدية, عدد من طلبات الأهالي حول إنارة القرى والسفلتة, وكذلك مناقشة المجلس أوضاع عدد من المطالب والحلول لإيجادها في جلساته القادمة, فيما أصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تمت مناقشته في الاجتماع.//انتهى//17:45ت م0201

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