السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل أعضاء فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتب معاليه بديوان الإمارة اليوم أعضاء فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون والتكامل التطويري واستعراض الأهداف والروئ والمقترحات .

// انتهى //

17:44ت م

0199



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتب معاليه بديوان الإمارة اليوم أعضاء فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون والتكامل التطويري واستعراض الأهداف والروئ والمقترحات .// انتهى //17:44ت م0199

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