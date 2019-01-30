السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسئولين بمحافظة طبرجل



طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي بن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمقر محافظة طبرجل اليوم جموع المواطنين بالمحافظة ، الذين قدِموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .

كما استقبل سموه عدداً من مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين وشيوخ القبائل.

واستمع سمو الأمير خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وعدد من المسؤولين.

//انتهى//

17:41ت م

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طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي بن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمقر محافظة طبرجل اليوم جموع المواطنين بالمحافظة ، الذين قدِموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .كما استقبل سموه عدداً من مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين وشيوخ القبائل.واستمع سمو الأمير خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه .حضر الاستقبال محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وعدد من المسؤولين.//انتهى//17:41ت م0196

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