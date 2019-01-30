السعودية اليوم / "التطور في تطبيقات الطاقة الشمسية" .. ورشة عمل بجامعة الملك عبدالعزيز الأحد المقبل



جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

تُنفذ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، الأحد القادم ، ورشة عمل دولية بعنوان "التطور في تطبيقات الطاقة الشمسية" ، بتنظيمٍ من كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لأبحاث الطاقة ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .

وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين ، وتستعرض مجالات الأبحاث في الطاقة الشمسية ، إلى إبراز التحديات والفرص في مجال الطاقة الشمسية المتعلقة بالمملكة العربية

// انتهى //

17:41ت م

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جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستُنفذ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، الأحد القادم ، ورشة عمل دولية بعنوان "التطور في تطبيقات الطاقة الشمسية" ، بتنظيمٍ من كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لأبحاث الطاقة ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين ، وتستعرض مجالات الأبحاث في الطاقة الشمسية ، إلى إبراز التحديات والفرص في مجال الطاقة الشمسية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية // انتهى //17:41ت م0195

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