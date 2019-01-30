السعودية اليوم / أمير الجوف يرأس اجتماعاً مع مديري الإدارات الخدمية بطبرجل



طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اجتماعاً بمديري الإدارات الخدمية والقطاعات الأمنية في المحافظة .

وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مدراء الإدارات الخدمية المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز فيها ، كما بحث سموه المعوقات المتسببه في تأخر بعض المشاريع والعمل على تذليلها، لسريع وتيرة تنفيذها وتحريك المتعثر منها .

وقد وجه سموه الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، والتنسيق فيما بين جميع القطاعات.

حضر الاجتماع محافظ طبرجل المكلف عبيد بن الفليح الحربي.

//انتهى//

17:39ت م

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طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اجتماعاً بمديري الإدارات الخدمية والقطاعات الأمنية في المحافظة .وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مدراء الإدارات الخدمية المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز فيها ، كما بحث سموه المعوقات المتسببه في تأخر بعض المشاريع والعمل على تذليلها، لسريع وتيرة تنفيذها وتحريك المتعثر منها .وقد وجه سموه الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، والتنسيق فيما بين جميع القطاعات.حضر الاجتماع محافظ طبرجل المكلف عبيد بن الفليح الحربي.//انتهى//17:39ت م0193

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